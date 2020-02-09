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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 09 февраля 2020
Наполи
09.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 3
Завершен
Лечче
48'
А. Милик
90'
Х. Кальехон
29'
Д. Лападула
61'
Д. Лападула
82'
М. Манкосу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лечче
ГОЛ! 2:3!
Х. Кальехон
90'
85'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
Желтая карточка
Д. Демме
84'
82'
ГОЛ! 1:3!
М. Манкосу
Желтая карточка
М. Руй
80'
78'
Желтая карточка
М. Виджорито
Желтая карточка
А. Милик
73'
66'
Желтая карточка
А. Рисполи
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
Пас отдал
Ф. Фалько
Желтая карточка
П. Зелински
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Д. Мертенс
48'
Желтая карточка
К. Кулибали
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лападула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
7
Зелински
6
Демме
10
Инсинье
21
Политано
30
Милик
3-3-3-1
22
Виджорито
2
Донати
13
Россеттини
15
Лучионе
3
Рисполи
37
Маер
14
Дейола
25
Фалько
72
Барак
17
Сапонара
18
Лападула
Остались в запасе
Наполи
Лечче
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Наполи - Лечче
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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