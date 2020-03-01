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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Аталанта
Лечче - Аталанта: обзор матча 01 марта 2020
Лечче
01.03.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 7
Завершен
Аталанта
29'
Р. Сапонара
39'
Д. Донати
17'
Д. Донати (АГ)
22'
Д. Сапата
47'
Й. Иличич
54'
Д. Сапата
62'
Д. Сапата
87'
Л. Муриэль
90+1'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Аталанта
90'
+1
ГОЛ! 2:7!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Пашалич
87'
ГОЛ! 2:6!
Л. Муриэль
85'
Замена
А. Тамез
️️️️
Д. Сапата
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Р. Сапонара
70'
69'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Лучионе
66'
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Манкосу
63'
62'
ГОЛ! 2:5!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
57'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
54'
ГОЛ! 2:4!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
47'
ГОЛ! 2:3!
Й. Иличич
45'
+1
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 2:2!
Д. Донати
Пас отдал
Р. Сапонара
39'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
А. Дейола
29'
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-2-1
5
Манкосу
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Лучионе
2
Донати
37
Маер
14
Дейола
17
Сапонара
72
Барак
18
Лападула
4-1-1-1-3
95
Голлини
23
Кальдара
33
Хатебур
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
5
Манкосу
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Манкосу
5
Манкосу
28
Шахов
28
Шахов
5
Манкосу
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
91
Сапата
61
Тамез
61
Тамез
91
Сапата
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Виа Дель Маре
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