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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лечче
Сассуоло - Лечче: обзор матча 04 июля 2020
Сассуоло
04.07.2020, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 2
Завершен
Лечче
5'
Ф. Капуто
63'
Д. Берарди (П)
77'
Ж. Бога
83'
М. Мюлдюр
27'
Ф. Лучионе
67'
М. Манкосу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лечче
90'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
85'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Ж. Бога
84'
ГОЛ! 4:2!
М. Мюлдюр
Пас отдал
Д. Берарди
83'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Бога
77'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Манкосу
67'
Замена
М. Манкосу
️️️️
Е. Шахов
67'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Я. Петриччионе
63'
Желтая карточка
Н. Пас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Берарди
63'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Г. Кирьякопулос
57'
Желтая карточка
Марлон
54'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
49'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Х. Траоре
46'
34'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
Желтая карточка
Ф. Капуто
32'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лучионе
Пас отдал
М. Кальдерони
22'
Желтая карточка
Х. Бабакар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
М. Локателли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Марлон
67
Феррари
18
Мюлдюр
5
Локателли
25
Траоре
10
Бурабиа
13
Бога
10
Берарди
9
Капуто
4-1-2-2-1
22
Габриэл
2
Донати
15
Лучионе
3
Пас
32
Кальдерони
10
Петриччионе
77
Тахцидис
28
Шахов
72
Барак
17
Фариас
15
Бабакар
77
Кирьякопулос
13
Пелузо
13
Пелузо
77
Кирьякопулос
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
13
Бога
4
Маньянелли
4
Маньянелли
13
Бога
25
Траоре
31
Джуричич
31
Джуричич
25
Траоре
10
Петриччионе
25
Фалько
25
Фалько
10
Петриччионе
28
Шахов
5
Манкосу
5
Манкосу
28
Шахов
Остались в запасе
Сассуоло
Лечче
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Сассуоло - Лечче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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