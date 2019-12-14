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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Лечче
Брешиа - Лечче: обзор матча 14 декабря 2019
Брешиа
14.12.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Лечче
32'
Д. Чансельор
44'
Э. Торрегросса
61'
Н. Спалек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Лечче
76'
Желтая карточка
Д. Фариас
ГОЛ! 3:0!
Н. Спалек
Пас отдал
Д. Бизоли
61'
58'
Желтая карточка
М. Кальдерони
Желтая карточка
Н. Спалек
58'
45'
+2
Желтая карточка
А. Табанелли
45'
Желтая карточка
Д. Лападула
ГОЛ! 2:0!
Э. Торрегросса
Пас отдал
С. Сабелли
44'
Желтая карточка
Э. Торрегросса
40'
Желтая карточка
М. Балотелли
38'
Желтая карточка
Д. Чансельор
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чансельор
Пас отдал
Н. Спалек
32'
15'
Желтая карточка
Е. Шахов
11'
Желтая карточка
Ж. Маер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
49
Ромуло
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Брешиа
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-3-2
22
Альфонсо
25
Бизоли
37
Матею
4
Чансельор
20
Сабелли
16
Тонали
8
Ндой
24
Мангравити
49
Ромуло
45
Балотелли
92
Торрегросса
3-5-2
22
Габриэл
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Делл'Орко
3
Рисполи
28
Шахов
37
Маер
77
Тахцидис
23
Табанелли
18
Лападула
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Брешиа
Лечче
23
Маттиа Вивиани
ЦП
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
4
Брайан Вера
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Брешиа - Лечче
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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