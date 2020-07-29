Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 29 июля 2020
Удинезе
29.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
36'
Самир
40'
М. Манкосу (П)
81'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лечче
90'
+3
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
К. Сема
86'
83'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Я. Петриччионе
83'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Лападула
82'
Желтая карточка
Д. Лападула
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
Пас отдал
А. Барак
Замена
М. Зеегелар
️️️️
С. Фофана
70'
58'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Манкосу
Замена
К. Ласанья
️️️️
С. Окака-Чука
54'
53'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
М. Кальдерони
52'
Замена
Б. Меккарьелло
️️️️
Н. Пас
45'
+1
Желтая карточка
М. Кальдерони
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Манкосу
ГОЛ! 1:0!
Самир
Пас отдал
Р. Де Пауль
36'
22'
Желтая карточка
Н. Пас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
72
Антонин Барак
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
50
Бекао
33
Самир
5
тер Авест
5
Троост-Эконг
12
Сема
7
Де Пауль
15
Уолес
42
Фофана
90
Несторовски
77
Окака-Чука
4-1-1-2-1
22
Габриэл
2
Донати
15
Лучионе
3
Пас
32
Кальдерони
10
Петриччионе
28
Шахов
25
Фалько
72
Барак
18
Лападула
42
Фофана
4
Зеегелар
4
Зеегелар
42
Фофана
77
Окака-Чука
15
Ласанья
15
Ласанья
77
Окака-Чука
3
Пас
6
Меккарьелло
6
Меккарьелло
3
Пас
32
Кальдерони
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
32
Кальдерони
10
Петриччионе
77
Тахцидис
77
Тахцидис
10
Петриччионе
5
Манкосу
37
Маер
37
Маер
5
Манкосу
18
Лападула
17
Сапонара
17
Сапонара
18
Лападула
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Удинезе - Лечче
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Лечче
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+