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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сампдория
Лечче - Сампдория: обзор матча 01 июля 2020
Лечче
01.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
50'
М. Манкосу (П)
40'
Г. Рамирес (П)
75'
Г. Рамирес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Замена
Б. Вера
️️️️
М. Кальдерони
88'
84'
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Сапонара
81'
77'
Желтая карточка
М. Торсбю
76'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
76'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Экдаль
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Рамирес
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ф. Фалько
68'
Желтая карточка
М. Манкосу
67'
58'
Желтая карточка
Т. Ауджелло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Манкосу
50'
46'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Б. Меккарьелло
46'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
П. Тахцидис
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Рамирес
Желтая карточка
Н. Пас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
34
Серджо Мазелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-2-3
5
Манкосу
6
Меккарьелло
32
Кальдерони
3
Пас
2
Донати
77
Тахцидис
3
Рисполи
72
Барак
17
Сапонара
25
Фалько
3-2-3-1-1
25
Аудеро
25
Колли
4
Йошида
18
Берешиньски
23
Депаоли
3
Ауджелло
8
Экдаль
2
Торсбю
21
Янкто
11
Рамирес
90
Бонаццоли
32
Кальдерони
4
Вера
4
Вера
32
Кальдерони
77
Тахцидис
10
Петриччионе
10
Петриччионе
77
Тахцидис
17
Сапонара
28
Шахов
28
Шахов
17
Сапонара
25
Фалько
17
Фариас
17
Фариас
25
Фалько
6
Меккарьелло
15
Бабакар
15
Бабакар
6
Меккарьелло
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
8
Экдаль
14
Виейра
14
Виейра
8
Экдаль
90
Бонаццоли
11
Габбиадини
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Лечче
Сампдория
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
90
Рэзван Сава
ВР
2
Вито Радикьо
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Фабио Ливерани
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
90
Рэзван Сава
ВР
2
Вито Радикьо
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
Остались в запасе
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Лечче - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Виа Дель Маре
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