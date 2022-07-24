|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.10.2022
|69' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17.09.2022
|79' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|1' -63'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|03.09.2022
|1' -78'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|28.08.2022
|56' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|21.08.2022
|80' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.08.2022
|66' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.07.2022
|64' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|90' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)