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Славия-Мозырь - Шахтер

23.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Славия-Мозырь - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
28 тур
29 октября, суббота 19:00 Шахтер 1:1 Славия-Мозырь
13 тур
24 июля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:3 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
20 тур
21 августа, суббота 18:00 Славия-Мозырь 0:4 Шахтер
5 тур
17 апреля, суббота 20:00 Шахтер 4:1 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
24 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 1:0 Шахтер
9 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
9 ноября, суббота 16:00 Шахтер 5:1 Славия-Мозырь
13 тур
30 июня, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:3 Шахтер
7 тур
11 мая, четверг 18:00 Шахтер 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Шахтер 5:1 Славия-Мозырь
14 тур
25 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 18:30 Шахтер 6:1 Славия-Мозырь
2 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 1:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Славия-Мозырь
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Славия-Мозырь 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 0:0 Шахтер
14 тур
16 июня, суббота 18:00 Шахтер 5:0 Славия-Мозырь
3 тур
6 апреля, пятница 17:30 Славия-Мозырь 0:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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