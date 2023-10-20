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Славия-Мозырь - БАТЭ

20.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Славия-Мозырь - БАТЭ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
10 тур
24 мая, среда 00:00 БАТЭ Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2022
16 тур
7 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Славия-Мозырь
1 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
26 тур
16 октября, суббота 17:00 Славия-Мозырь 3:1 БАТЭ
11 тур
29 мая, суббота 17:00 БАТЭ 3:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
11 июля, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Славия-Мозырь
2 тур
28 марта, суббота 15:00 Славия-Мозырь 2:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 20:45 БАТЭ 4:0 Славия-Мозырь
4 тур
20 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
9 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Славия-Мозырь
6 тур
6 мая, суббота 17:00 Славия-Мозырь 0:6 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Славия-Мозырь
11 тур
10 июня, пятница 18:00 Славия-Мозырь 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
10 июля, пятница 18:30 Славия-Мозырь 3:5 БАТЭ
1 тур
10 апреля, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 БАТЭ 6:1 Славия-Мозырь
2 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Славия-Мозырь 0:0 БАТЭ
22 тур
18 октября, четверг 16:00 Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ
11 тур
18 мая, пятница 20:00 БАТЭ 2:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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