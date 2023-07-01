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Гомель - Славия-Мозырь

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Гомель - Славия-Мозырь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
17 тур
13 августа, суббота 19:00 Славия-Мозырь 0:1 Гомель
2 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Гомель 0:2 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
25 тур
2 октября, суббота 20:00 Гомель 3:0 Славия-Мозырь
10 тур
21 мая, пятница 20:10 Славия-Мозырь 2:4 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
4 ноября, понедельник 14:30 Славия-Мозырь 3:2 Гомель
12 тур
23 июня, воскресенье 20:45 Гомель 2:2 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 1:1 Гомель
3 тур
15 апреля, суббота 18:00 Гомель 2:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 3:1 Гомель
12 тур
28 июня, воскресенье 19:30 Гомель 0:2 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Славия-Мозырь 1:2 Гомель
7 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Гомель 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Гомель 4:1 Славия-Мозырь
17 тур
8 сентября, суббота 18:00 Славия-Мозырь 0:2 Гомель
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Гомель 3:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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