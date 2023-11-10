Шахтер - Славия-Мозырь

|13 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Славия-Мозырь
|Шахтер
|13 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Славия-Мозырь
|Шахтер
|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Шахтер
|1:1
|Славия-Мозырь
|13 тур
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:3
|Шахтер
|20 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:4
|Шахтер
|5 тур
|17 апреля, суббота
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Славия-Мозырь
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|1:0
|Шахтер
|9 тур
|16 мая, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Славия-Мозырь
|28 тур
|9 ноября, суббота
|16:00
|Шахтер
|5:1
|Славия-Мозырь
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Шахтер
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|Шахтер
|7 тур
|11 мая, четверг
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Славия-Мозырь
|29 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Шахтер
|5:1
|Славия-Мозырь
|14 тур
|25 июня, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Шахтер
|15 тур
|10 августа, понедельник
|18:30
|Шахтер
|6:1
|Славия-Мозырь
|2 тур
|19 апреля, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Шахтер
|17 тур
|13 июля, суббота
|19:00
|Шахтер
|2:1
|Славия-Мозырь
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|Шахтер
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|Шахтер
|14 тур
|16 июня, суббота
|18:00
|Шахтер
|5:0
|Славия-Мозырь
|3 тур
|6 апреля, пятница
|17:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0