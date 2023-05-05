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Ислочь - Славия-Мозырь

05.05.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Ислочь - Славия-Мозырь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
23 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 Ислочь
8 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Ислочь 0:2 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
16 тур
18 июля, воскресенье 18:45 Славия-Мозырь 1:1 Ислочь
1 тур
12 марта, пятница 17:30 Ислочь 1:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
1 августа, суббота 18:30 Славия-Мозырь 2:4 Ислочь
5 тур
18 апреля, суббота 14:00 Ислочь 2:1 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 2:0 Ислочь
14 тур
7 июля, воскресенье 16:00 Ислочь 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 20:30 Ислочь 1:0 Славия-Мозырь
9 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:3 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 2:1 Ислочь
10 тур
5 июня, воскресенье 18:00 Ислочь 0:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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