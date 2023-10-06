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Слуцк - Славия-Мозырь

06.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк - Славия-Мозырь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
9 тур
19 мая, пятница 00:00 Славия-Мозырь Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2022
21 тур
9 сентября, пятница 20:00 Славия-Мозырь 1:1 Слуцк
6 тур
30 апреля, суббота 16:00 Слуцк 1:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
21 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Слуцк 2:1 Славия-Мозырь
6 тур
23 апреля, пятница 20:00 Славия-Мозырь 3:1 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2020
16 тур
3 июля, пятница 17:00 Славия-Мозырь 3:1 Слуцк
1 тур
22 марта, воскресенье 14:00 Слуцк 3:1 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
26 октября, суббота 15:00 Слуцк 0:0 Славия-Мозырь
11 тур
15 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 1:2 Слуцк
10 тур
27 мая, суббота 17:00 Слуцк 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 18:00 Слуцк 1:0 Славия-Мозырь
1 тур
2 апреля, суббота 16:00 Славия-Мозырь 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
3 октября, суббота 15:30 Славия-Мозырь 1:6 Слуцк
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Слуцк 3:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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