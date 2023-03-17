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Минск - Славия-Мозырь

17.03.2023, Пятница, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Минск - Славия-Мозырь
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Матч начнется в 18:00 мск
П1
4.2
Х
3.9
П2
1.78
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Матч начнется в 18:00 мск
Белоруссия. Высшая лига 2022
26 тур
18 октября, вторник 15:00 Минск 5:0 Славия-Мозырь
11 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Славия-Мозырь 4:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
27 тур
24 октября, воскресенье 13:30 Минск 0:6 Славия-Мозырь
12 тур
11 июня, пятница 18:00 Славия-Мозырь 1:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
21 тур
21 октября, среда 15:00 Минск 2:1 Славия-Мозырь
6 тур
25 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 1:3 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
20 сентября, пятница 18:00 Минск 1:0 Славия-Мозырь
7 тур
10 мая, пятница 17:30 Славия-Мозырь 3:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Минск 2:2 Славия-Мозырь
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
16 сентября, пятница 18:30 Минск 6:2 Славия-Мозырь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 6:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 17:30 Минск 2:1 Славия-Мозырь
4 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
30 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 1:2 Минск
25 тур
28 сентября, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
24 июня, понедельник 19:30 Славия-Мозырь 2:3 Минск
3 тур
13 апреля, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 20:00 Минск 3:0 Славия-Мозырь
19 тур
14 июля, суббота 18:00 Минск 3:2 Славия-Мозырь
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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