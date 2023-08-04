Славия-Мозырь - Минск

|1 тур
|17 марта, пятница
|18:00
|Минск
|Славия-Мозырь
|1 тур
|17 марта, пятница
|18:00
|Минск
|Славия-Мозырь
|26 тур
|18 октября, вторник
|15:00
|Минск
|5:0
|Славия-Мозырь
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|20:00
|Славия-Мозырь
|4:2
|Минск
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|13:30
|Минск
|0:6
|Славия-Мозырь
|12 тур
|11 июня, пятница
|18:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Минск
|21 тур
|21 октября, среда
|15:00
|Минск
|2:1
|Славия-Мозырь
|6 тур
|25 апреля, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|1:3
|Минск
|22 тур
|20 сентября, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Славия-Мозырь
|7 тур
|10 мая, пятница
|17:30
|Славия-Мозырь
|3:3
|Минск
|19 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Минск
|2:2
|Славия-Мозырь
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|2:2
|Минск
|22 тур
|16 сентября, пятница
|18:30
|Минск
|6:2
|Славия-Мозырь
|7 тур
|12 мая, четверг
|18:30
|Славия-Мозырь
|6:2
|Минск
|17 тур
|22 августа, суббота
|17:30
|Минск
|2:1
|Славия-Мозырь
|4 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|Минск
|30 тур
|10 ноября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Минск
|25 тур
|28 сентября, суббота
|16:00
|Минск
|1:1
|Славия-Мозырь
|14 тур
|24 июня, понедельник
|19:30
|Славия-Мозырь
|2:3
|Минск
|3 тур
|13 апреля, суббота
|16:00
|Минск
|1:1
|Славия-Мозырь
|24 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Минск
|3:0
|Славия-Мозырь
|19 тур
|14 июля, суббота
|18:00
|Минск
|3:2
|Славия-Мозырь
|8 тур
|3 мая, четверг
|18:30
|Славия-Мозырь
|1:0
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0