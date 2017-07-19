Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алексей Попов
Новости
Алексей Попов - новости
Завершил карьеру
7 июля 1978 (48), Пермь
#24 | Защитник
188 см | 82 кг
Казахстан | Россия
Статистика
Новости
Публикации
Чемпион России оскорбил Соболева: «У него невысокий IQ»
19 июля
17
Попов усомнился в перспективах Акинфеева: «Смешно рассуждать о том, что он еще будет играть»
6 июня
2
37-летнему Дзюбе вынесли вердикт: «В РПЛ никакой защитник его уже не боится»
6 июня
5
Попов – Мостовому: «Если такой умный, иди и работай»
6 июня
5
Игру «Зенита» назвали «пенсионерской»
4 мая
7
Карпину поставили двойку за поведение в перерыве матча с Никарагуа
31 марта
1
Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»
26 февраля
1
Двукратный чемпион России высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги
12 февраля
1
«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»
2025.10.20 18:43
18
Карпина призвали уйти в отпуск
2025.09.06 13:37
5
Попов – про ужесточение лимита: «Чистой воды хайп от министерства спорта»
2025.08.07 23:50
5
Попов назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ: «Талалаеву и Кононову будет тяжело»
2025.06.16 09:03
Попов сказал, кто сильнее – Даку или Соболев
2025.06.13 08:08
2
Попов пожелал «Зениту» победы в РПЛ: «Краснодар» – бестрофейная команда, вышли не по спортивному принципу»
2025.05.04 18:47
22
Попов определил команду РПЛ с чемпионской игрой
2025.04.28 22:19
1
Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Попов: «Станкович – тренер без имени»
2025.03.16 16:08
3
Попов – о встрече сборной России с Гренадой: «Лучше шашлыки сделать или сходить в баню»
2025.03.14 19:40
Двукратный чемпион России заявил о наличии админресурса у «Спартака»
2025.02.02 20:17
31
Селихова обвинили в непрофессионализме: «Поэтому все отказываются от него»
2025.01.21 23:00
Попов сказал, кто мог подорвать авторитет Галактионова в «Локомотиве»
2024.12.03 10:30
9
Попов: «Я пытаюсь анализировать, но ни хрена с этого не получаю, а Мостовой ничего не делает и рубит бабло»
2024.11.26 12:24
4
Попов: «Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов»
2024.11.25 23:57
7
Экс-футболист сборной Казахстана – о Черчесове: «Его результатами недовольны, а в России все ржут над ним»
2024.11.19 11:32
7
Попов – о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной»
2024.11.15 17:54
5
Попов раскритиковал Соболева: «У него с головой не все в порядке»
2024.08.08 15:17
7
Бывший игрок «Рубина» рассказал о шансах Казахстана на выход на Евро-2024
2023.11.17 10:45
Бывший защитник «Рубина» Попов ответил, кто лучше – Слуцкий или Черчесов
2023.11.01 13:23
1
Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»
2022.02.05 16:00
6
Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»
2021.07.09 09:26
8
Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»
2021.04.01 15:33
15
1
2
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+