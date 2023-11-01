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  • Бывший защитник «Рубина» Попов ответил, кто лучше – Слуцкий или Черчесов

Бывший защитник «Рубина» Попов ответил, кто лучше – Слуцкий или Черчесов

1 ноября 2023, 13:23
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Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал возможное приглашение Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Актобе».

«Ну, не знаю. Все так говорят, лично человека не зная, не зная, чем он дышит, занимается? Да, он там устраивает на телевидении клоунаду, но никто не знает, развивается он как тренер или нет?

Не думаю, что он глупый человек, что два года без работы сидит и не анализирует свой тренерский этап, не изучает что-то новое для себя. Если он хочет и стремится, только флаг ему в руки. Я буду рад за него, если он исправит все ошибки, которые допустил. Мне не нравилась его игра в «Рубине». Я ему это косвенно говорил, но понятно, кто я такой, а кто он? Но в итоге вышло, как я и говорил, что его «Рубин» повалится. Так и случилось.

Я надеюсь, что он исправил ошибки, думаю, что он хороший специалист. На мой взгляд, он намного лучше, чем Черчесов, про которого вы можете понять из интервью других футболистов. Сравнить слова тех, кто был рядом с Черчесовым, и тех, кто был со Слуцким. Какое отношение к Слуцкому и к Черчесову футболистов? Всe сразу встанет на места, объяснит, какие они люди. Поэтому я верю в него и надеюсь, что у него всe будет хорошо, если это правда», – сказал Попов.

  • Слуцкий покинул «Рубин» осень прошлого года.
  • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны казахстанского «Актобе».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Актобе Рубин Попов Алексей Слуцкий Леонид
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subbotaspartak
1698842003
В воротах понятно...
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