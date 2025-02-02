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  • Двукратный чемпион России заявил о наличии админресурса у «Спартака»

Двукратный чемпион России заявил о наличии админресурса у «Спартака»

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина», двукратный чемпион России Алексей Попов считает, что у «Спартака» есть доступ к административному ресурсу.

«У «Спартака» есть админресурс, но в последнее время там часто происходят перестановки, приходят новые люди. Поэтому им тяжелее наладить работу с административным ресурсом.

При Федуне было много результативных ошибок в пользу «Спартака», хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же было не просто так.

А как у «Спартака» может не быть админресурса, если это самая популярная команда России? У клуба и в правительстве есть болельщики, и в налоговой, и в федерации футбола, и в судейском корпусе.

Арбитры же тоже были когда-то детьми и за кого-то болели. Каждая команда воспитывает своих судей, помогает им в чeм-то в своeм городе на начальном этапе, чтобы потом вырос лояльный арбитр. Нормальная практика.

Не надо отрицать, что у нас и судейство просто слабое. Качество арбитров тоже падает. Оно просто на нижайшем уровне. Посмотрите на Вторую лигу, где они судят безобразно. А откуда у нас судьи потом берутся? Из Второй лиги», – сказал Попов.

  • Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 по 2022 год.
  • За этот период клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: Legalbet

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02.02.2025 20:17
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Комментарии (40)
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TIMOTHY
1738530294
Так это мы и так знаем! Жуков Лавров сами говорят что они элитные) и давят на корпус! Без судей был бы этот недоклуб на 12 месте и станок за сломанную скамью получил бы матчей пять а не штраф полтинник
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TIMOTHY
1738530512
Давно пора закрыть эту тушинскую ячейку с ее темными делишками! Попов верно сказал только ноют и визжат
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vvv123
1738532797
Объективный анализ рыл!
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7:1
1738545086
позор! стыд! даже юзер спартачище не высовывает сюда своё РЫЛО из бачка! гы-гы!
Ответить
Айболид
1738568632
"На воре и шапка горит". Вот бромантановые и засуетились , забегали ....
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Кинстифа
1738568781
Да у кого его нет))) Весь РПЛ это сделка на сделке)) У нас агенты футбольные получают порой больше. чем сами игроки)))
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Arvlad
1738573654
Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду под словами - "административный ресурс"...
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andr45
1738577163
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andr45
1738577220
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SLADE2019
1738577405
У админресурса должны быть ФИО. Попов, назови их. А формула, раз Спартак самый популярный клуб, то значит админресурс есть, какая то не убедительная.
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