Двукратный чемпион России заявил о наличии админресурса у «Спартака»

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина», двукратный чемпион России Алексей Попов считает, что у «Спартака» есть доступ к административному ресурсу.

«У «Спартака» есть админресурс, но в последнее время там часто происходят перестановки, приходят новые люди. Поэтому им тяжелее наладить работу с административным ресурсом.

При Федуне было много результативных ошибок в пользу «Спартака», хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же было не просто так.

А как у «Спартака» может не быть админресурса, если это самая популярная команда России? У клуба и в правительстве есть болельщики, и в налоговой, и в федерации футбола, и в судейском корпусе.

Арбитры же тоже были когда-то детьми и за кого-то болели. Каждая команда воспитывает своих судей, помогает им в чeм-то в своeм городе на начальном этапе, чтобы потом вырос лояльный арбитр. Нормальная практика.

Не надо отрицать, что у нас и судейство просто слабое. Качество арбитров тоже падает. Оно просто на нижайшем уровне. Посмотрите на Вторую лигу, где они судят безобразно. А откуда у нас судьи потом берутся? Из Второй лиги», – сказал Попов.