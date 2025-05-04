Попов пожелал «Зениту» победы в РПЛ: «Краснодар» – бестрофейная команда, вышли не по спортивному принципу»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«В нашем чемпионате будет очень интересная концовка. И «Зенит», и «Краснодар» заслуживают победы. Обычно побеждает тот, кто стабильнее. Я бы предпочел, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Это более целостная команда.
«Краснодар» – бестрофейная команда, не хочу рассуждать о них. Они вышли из Второй лиги не по спортивному принципу, из Первой вышли с пятого места. Не хочу о них разговаривать.
В целом битва за чемпионство будет идти до конца чемпионата. Многое решит матч «Зенита» с «Пари НН», а также игры «Краснодара» с ЦСКА и московским «Динамо», – сказал Попов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 27 матчей. У «Зенита» 54 очка по итогам 26 встреч.
- «Краснодар» еще не выигрывал трофеи в своей истории.
- В 2008 году «быки» поднялись в Первый дивизион, заняв 3-е место в зоне «Юг» Второго дивизиона. В 2010-м они вышли в Премьер-лигу с 5-го места в Первом дивизионе. Повышения в классе происходили из-за снятия или недопуска других команд.
Источник: «Матч ТВ»