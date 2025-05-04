Попов пожелал «Зениту» победы в РПЛ: «Краснодар» – бестрофейная команда, вышли не по спортивному принципу»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В нашем чемпионате будет очень интересная концовка. И «Зенит», и «Краснодар» заслуживают победы. Обычно побеждает тот, кто стабильнее. Я бы предпочел, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Это более целостная команда.

«Краснодар» – бестрофейная команда, не хочу рассуждать о них. Они вышли из Второй лиги не по спортивному принципу, из Первой вышли с пятого места. Не хочу о них разговаривать.

В целом битва за чемпионство будет идти до конца чемпионата. Многое решит матч «Зенита» с «Пари НН», а также игры «Краснодара» с ЦСКА и московским «Динамо», – сказал Попов.