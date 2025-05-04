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  • Попов пожелал «Зениту» победы в РПЛ: «Краснодар» – бестрофейная команда, вышли не по спортивному принципу»

Попов пожелал «Зениту» победы в РПЛ: «Краснодар» – бестрофейная команда, вышли не по спортивному принципу»

Вчера, 18:47
23

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В нашем чемпионате будет очень интересная концовка. И «Зенит», и «Краснодар» заслуживают победы. Обычно побеждает тот, кто стабильнее. Я бы предпочел, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Это более целостная команда.

«Краснодар» – бестрофейная команда, не хочу рассуждать о них. Они вышли из Второй лиги не по спортивному принципу, из Первой вышли с пятого места. Не хочу о них разговаривать.

В целом битва за чемпионство будет идти до конца чемпионата. Многое решит матч «Зенита» с «Пари НН», а также игры «Краснодара» с ЦСКА и московским «Динамо», – сказал Попов.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 27 матчей. У «Зенита» 54 очка по итогам 26 встреч.
  • «Краснодар» еще не выигрывал трофеи в своей истории.
  • В 2008 году «быки» поднялись в Первый дивизион, заняв 3-е место в зоне «Юг» Второго дивизиона. В 2010-м они вышли в Премьер-лигу с 5-го места в Первом дивизионе. Повышения в классе происходили из-за снятия или недопуска других команд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Попов Алексей
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Комментарии (23)
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Цугундeр
1746374896
Пожелания какого- то Попова ниже откоментили две жопы. Розовая.. и красно-синяя от натуги..)
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Номэд
1746376508
Ахах. Сколько раз бом.жарню вытягивали в вышку и при СССР и уже в России попик не в курсе? З-ПРФ.
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val69
1746377303
Голубая жопа тоже не удержалась, пëрнула... Не обосралась?
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Назарян
1746378285
Попов иди лижи Попу как кошки лижут яй..ца
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БУНЯ
1746380663
Мостовой вроде успокоился, теперь Попов?
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mihail200606
1746383500
А Зенит всегда был трофейным?))
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ss21
1746387631
И тем не менее Краснодар ни разу не подставил РПЛ.
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Странник 09
1746410575
Трофеи нужно когда-нибудь выигрывать. Почему бы не сейчас
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Январь 59
1746418052
Если бы не по спортивному принципу, то почему тогда команда на протяжении 8 лет в топ-5 РПЛ? Что это за выражение:"Не по спортивному принципу". Если команды занявшие первые места в турнире ФНЛ, не в состоянии подтвердить своё финансовое положение и технический возможности у команды не соответствуют нормам РПЛ, то зачем такая команда нужна в РПЛ? Наглядный пример Химки, то у них забастовка, то им зарплату не платят, и что это спортивный принцип? Деньги не платят играть не будем - зачем такой спортивный принцип?
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Lenin26
1746426423
Видимо весеннее солнышко припекло голову,бывает)
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