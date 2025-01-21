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    • Селихова обвинили в непрофессионализме: «Поэтому все отказываются от него»

    Селихова обвинили в непрофессионализме: «Поэтому все отказываются от него»

    Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах вратаря «Спартака» Александра Селихова.

    «Все в РПЛ думают, что он травмоопасный и не профессионал, поэтому все отказываются. А вдруг его кто-то возьмeт, и он будет как Де Хеа в «Фиорентине» – покажет лучший сезон.

    Пока ничего хорошего не могу сказать по Саше. Видно, что он не профессионал. Он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия.

    Оба на травмах сидели по полгода. Мне кажется, Саша снизил к себе требования», – заявил Попов.

    • Контракт Селихова истекает 30 июня. Его могут расторгнуть уже зимой.
    • В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
    • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.

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    Источник: Legalbet

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    21.01.2025 23:00
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