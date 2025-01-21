Селихова обвинили в непрофессионализме: «Поэтому все отказываются от него»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Все в РПЛ думают, что он травмоопасный и не профессионал, поэтому все отказываются. А вдруг его кто-то возьмeт, и он будет как Де Хеа в «Фиорентине» – покажет лучший сезон.

Пока ничего хорошего не могу сказать по Саше. Видно, что он не профессионал. Он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия.

Оба на травмах сидели по полгода. Мне кажется, Саша снизил к себе требования», – заявил Попов.