Попов сказал, кто мог подорвать авторитет Галактионова в «Локомотиве»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов считает, что на авторитете главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могло сказаться интервью экс-нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы, которое он дал в ноябре.

– Что происходит с «Локомотивом»? Впервые при Галактионове потерпели три поражения.

– Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд – это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.

Галактионов по ходу сезона был одним из лучших тренеров РПЛ, мог перестроить игру, дать результат. И запасные игроки готовы были выходить, добиваться результата.

– Может быть молодежь подустала, оказалась не готова к такому напряжению?

– Из молодых там разве что Батраков играет первый сезон. И если у него не идет, то игра команды рушится. В таком случае надо искать пути развития атаки через других футболистов.

– У «Локомотива» кризис или это нормально?

– Критической ситуации в «Локомотиве» нет, для тренера это огромный опыт и в будущем он подобного не допустит.