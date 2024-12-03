Попов сказал, кто мог подорвать авторитет Галактионова в «Локомотиве»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов считает, что на авторитете главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могло сказаться интервью экс-нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы, которое он дал в ноябре.
– Что происходит с «Локомотивом»? Впервые при Галактионове потерпели три поражения.
– Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд – это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.
Галактионов по ходу сезона был одним из лучших тренеров РПЛ, мог перестроить игру, дать результат. И запасные игроки готовы были выходить, добиваться результата.
– Может быть молодежь подустала, оказалась не готова к такому напряжению?
– Из молодых там разве что Батраков играет первый сезон. И если у него не идет, то игра команды рушится. В таком случае надо искать пути развития атаки через других футболистов.
– У «Локомотива» кризис или это нормально?
– Критической ситуации в «Локомотиве» нет, для тренера это огромный опыт и в будущем он подобного не допустит.
- В интервью Дзюба сказал о Галактионове следующее:«Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный».
- Дзюба играл в «Локомотие» в 2023-2024 годах.
- Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
- Сейчас форвард выступает в «Акроне».