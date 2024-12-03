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    • Попов сказал, кто мог подорвать авторитет Галактионова в «Локомотиве»

    Попов сказал, кто мог подорвать авторитет Галактионова в «Локомотиве»

    Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов считает, что на авторитете главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могло сказаться интервью экс-нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы, которое он дал в ноябре.

    – Что происходит с «Локомотивом»? Впервые при Галактионове потерпели три поражения.

    – Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд – это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.

    Галактионов по ходу сезона был одним из лучших тренеров РПЛ, мог перестроить игру, дать результат. И запасные игроки готовы были выходить, добиваться результата.

    – Может быть молодежь подустала, оказалась не готова к такому напряжению?

    – Из молодых там разве что Батраков играет первый сезон. И если у него не идет, то игра команды рушится. В таком случае надо искать пути развития атаки через других футболистов.

    – У «Локомотива» кризис или это нормально?

    – Критической ситуации в «Локомотиве» нет, для тренера это огромный опыт и в будущем он подобного не допустит.

    • В интервью Дзюба сказал о Галактионове следующее:«Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный».
    • Дзюба играл в «Локомотие» в 2023-2024 годах.
    • Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
    • Сейчас форвард выступает в «Акроне».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2024 10:30
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    Комментарии (11)
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    1733212199
    Россия :Во всём виноват Чубайс! Российский футбол :Во всём виноват Дзюба! Хор :Не-ви-но-ва-та-я-я-яяяяяяяяа!!!
    Ответить
    рылы
    1733212467
    «Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», – сказал Дзюба. ______________ это много негатива? не, ну, в целом, понятно, что именно несколько строк дзюблы скинули локо с пьедестала. не зря у попова фамилия попов. выводы он делает, кажется, не совсем головой.
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    Борис34684
    1733212909
    У всех команд бывает спад в игре, думаю с молодёжью немного переборщил. Тренер разберётся, направит команду в нужное русло. У армейцев конь буксует с августа а наездник бестолковый.
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    Нас Много
    1733213027
    Критика тренера, когда тебя выперли из команды - авторитета не прибавляет.
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    k611
    1733213197
    Спады у всех команд бывают, так что ничего удивительного.
    Ответить
    Цугундeр
    1733214809
    Уберите из эфира Лёшу-Жопу.. Кто это д.ерьмо , чтобы кого-то обсуждать ? Прилюдно.
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    Garrincha58
    1733214949
    кто такой этот Попов почему не знаю его слишком много стало
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    subbotaspartak
    1733215684
    Конечно Бздюба виноват, Что Локо 3 игры в подряд Пинает мячики невнятно И, что важнее, невпопад...
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    шахта Заполярная
    1733219206
    Зачем писать всю глупость, какую скажет этот попов. Это просто спад в игре, он у всех бывает, а не от того что сказал дюба. Дюба уже не на одно пожизненное наговорил, так по попову, рпл уже должно было прекратить свое сосуществование.
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