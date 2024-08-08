Попов раскритиковал Соболева: «У него с головой не все в порядке»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увлечение нападающего «Спартака» Александра Соболева компьютерными играми.

«У нас есть такие же – Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев – это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше неинтересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле.

Соболев – не супернападающий. В своe время «Крылья Советов» были очень рады, что продали его, желали этого. Скинули его на пике. Все его хотят продать. Это же не говорит о том, что он хороший нападающий. Не верят, значит, в его компетенцию», – сказал Попов.