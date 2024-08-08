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  • Попов раскритиковал Соболева: «У него с головой не все в порядке»

Попов раскритиковал Соболева: «У него с головой не все в порядке»

8 августа 2024, 15:17
7

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увлечение нападающего «Спартака» Александра Соболева компьютерными играми.

«У нас есть такие же – Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев – это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше неинтересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле.

Соболев – не супернападающий. В своe время «Крылья Советов» были очень рады, что продали его, желали этого. Скинули его на пике. Все его хотят продать. Это же не говорит о том, что он хороший нападающий. Не верят, значит, в его компетенцию», – сказал Попов.

  • Сообщалось, что Соболев наиграл в «Доту 2» за месяц 1841 минуту.
  • Он также потратил на «Доту 2» и CS2 более 590 тысяч рублей
  • В сезоне-2024/25 27-летний форвард сыграл за «Спартак» только 68 минут.
  • В июле он был отстранен от тренировок с красно-белыми.
  • Контракт Соболева с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Алексей Соболев Александр
Комментарии (7)
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FIA2507
1723122579
В первый раз сложилась ситуация, когда болельщики Спартака мечтают о продаже Соболева, а болельщики Зенита мечтают о том, чтобы он перешёл куда угодно, но только не в Зенит! Это же надо было суметь так об’единить болельщиков двух клубов не переносящих ни на дух друг друга!
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Arvlad
1723127248
..."у него с головой не в порядке" - это не критика, это оскорбление, ещё и опубликованное, вне зависимости от того, как я либо вы к нему относитесь...
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alefreddy
1723128113
это его право если в состав не берут-может и выиграет когда нибудь
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СвинкаСправедливости
1723132590
Меня умиляет "критика" Соболева. За четыре прошедших года Соболев в Спартаке забил 58 голов и сделал 32 голевые передачи. Если брать трёх "статусных" легионеров Зенита, то им втроём пришлось бы складывать свои голевые действия за четыре года, чтобы догнать одного Соболева по системе Гол+Пас. Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос, мягко говоря, слабоваты на его фоне... И это по-настоящему ржачно с учётом восхваления селекции Зенита.
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АЛЕКС 58
1723136773
Какая разница чем занят ДЕБИЛ, у него и жена такая же!
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zigbert
1723141510
Сам может навредить своей карьере. Вообще трудно понять что творится в его голове.
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