Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о вероятном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Зенит» из казанского клуба.
– Положительно отношусь к возможному переходу Даку в «Зенит». Не думаю, что он очень нужен питерскому клубу, но, в принципе, это супертрансфер для российского футбола и для команды, которая хочет стать чемпионом.
– Почему Даку не нужен «Зениту»?
– У них очень сильная конкуренция в нападении, которая может плохо сказаться на Даку. Он должен чувствовать себя примой. Неизвестно, как Даку себя поведет, потому что у него очень сложный характер. Непонятно, как это скажется на нем и его отношении к футболу.
– Вы думаете, он не станет основным нападающим в «Зените»?
– Не уверен. Все-таки «Рубин» и «Зенит» – это разные уровни. В «Рубине» нужно выигрывать, как получится, а в «Зените» нужно побеждать в каждой игре, на каждой тренировке показывать, что ты лучший. В «Зените» нельзя халявить, а в «Рубине» ему многое позволяется.
– Даку сильнее других легионеров «Зенита»?
– Они все на одном уровне, все разные. Такого плана игрока у петербуржцев нет. Это еще одна опция, но непонятно, даст ли она результат «Зениту».
– Даку сильнее Соболева?
– Конечно. Соболев – игрок первого касания. Он может отдать и открыться, забить головой, играть в штрафной. Даку играет по всему полю, может мяч придержать или выдать последний пас. Он более разносторонний футболист.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.
- 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.