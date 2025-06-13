Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о вероятном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Зенит» из казанского клуба.

– Положительно отношусь к возможному переходу Даку в «Зенит». Не думаю, что он очень нужен питерскому клубу, но, в принципе, это супертрансфер для российского футбола и для команды, которая хочет стать чемпионом.

– Почему Даку не нужен «Зениту»?

– У них очень сильная конкуренция в нападении, которая может плохо сказаться на Даку. Он должен чувствовать себя примой. Неизвестно, как Даку себя поведет, потому что у него очень сложный характер. Непонятно, как это скажется на нем и его отношении к футболу.

– Вы думаете, он не станет основным нападающим в «Зените»?

– Не уверен. Все-таки «Рубин» и «Зенит» – это разные уровни. В «Рубине» нужно выигрывать, как получится, а в «Зените» нужно побеждать в каждой игре, на каждой тренировке показывать, что ты лучший. В «Зените» нельзя халявить, а в «Рубине» ему многое позволяется.

– Даку сильнее других легионеров «Зенита»?

– Они все на одном уровне, все разные. Такого плана игрока у петербуржцев нет. Это еще одна опция, но непонятно, даст ли она результат «Зениту».

– Даку сильнее Соболева?

– Конечно. Соболев – игрок первого касания. Он может отдать и открыться, забить головой, играть в штрафной. Даку играет по всему полю, может мяч придержать или выдать последний пас. Он более разносторонний футболист.