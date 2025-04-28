Попов определил команду РПЛ с чемпионской игрой

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

– Шанс догнать есть всегда. Другое дело, что у «Зенита» он минимальный. Игра «Краснодара» мне абсолютно не нравится, это точно не чемпионская игра. Лучше всех играет «Зенит», как ни крути.

Другое дело, что он сам совершил ошибки, пенять может только на себя, если не станет чемпионом. По игре и по всему, «Зенит» – лучше всех.

– В весеннем отрезке чемпионата лучше всех выглядит ЦСКА?

– ЦСКА обрeл свою игру, уверенность и играет очень стабильно. Ещe на Winline Зимнем Кубке РПЛ было видно, что они преобразились.

– Насколько вероятно, что «Динамо» в последнем туре отберeт чемпионство у «Краснодара»?

– Всe возможно. Будем на это надеяться, чтобы подогревать интерес к нашему чемпионату.