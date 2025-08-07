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  • Попов – про ужесточение лимита: «Чистой воды хайп от министерства спорта»

Попов – про ужесточение лимита: «Чистой воды хайп от министерства спорта»

7 августа 2025, 23:50
5

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов выступил против ужесточения лимита в РПЛ.

«Введение лимита на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Говорю про РФС, министерство спорта. Это ничего не даст.

Нужно деньги вкладывать в детских тренеров и инфраструктуру. Развивать «интеллект» руководителей российских футбольных школ.

Никто не пострадает. Уровень футбола чуть ниже станет. И все. Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут», – сказал Попов.

  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
  • Сейчас в заявке клуба РПЛ может находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Попов Алексей
Комментарии (5)
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neim
1754609507
Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут» ------------ А что, лучше когда иностранцы денег больше получают ? Что же вы так себя и своих сограждан не любите ?
Ответить
cska1948
1754613082
Неужели Попов и ему подобные не понимают, что Министерство спорта с ужесточением лимита рассчитывает, что клубы будут больше уделять внимания, а значит, и ДЕНЕГ на развитие детского и юношеского футбола?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754628942
Все будут получать столько,сколько решат им платить.Зарплаты перегреты сейчас,нужно их снижать
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власик
1754631071
Министерство спорта обосралось с нейтральными, а теперь хоть таким путем рвануть в атаку за Родину! Да, пока клон Сталина не появится, удачи не видать
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