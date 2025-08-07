Попов – про ужесточение лимита: «Чистой воды хайп от министерства спорта»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов выступил против ужесточения лимита в РПЛ.

«Введение лимита на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Говорю про РФС, министерство спорта. Это ничего не даст.

Нужно деньги вкладывать в детских тренеров и инфраструктуру. Развивать «интеллект» руководителей российских футбольных школ.

Никто не пострадает. Уровень футбола чуть ниже станет. И все. Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут», – сказал Попов.