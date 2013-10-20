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Алексей Попов
Статистика
Алексей Попов - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1978 (48), Пермь
#24 | Защитник
188 см | 82 кг
Казахстан | Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар (мол)
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
20.10.2013
Амкар (мол)
1' - 90'
67'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Анжи (мол)
3 : 1
28.09.2013
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Амкар (мол)
2 : 1
25.09.2013
Ростов (мол)
1' - 90'
60'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 2
21.09.2013
Амкар (мол)
1' - 90'
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