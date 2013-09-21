Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 сентября 2013
Кубань (мол)
21.09.2013, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
36'
Г. Тигиев
72'
Е. Тюкалов
90+3'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
85'
Замена
В. Трошев
️️️️
И. Кричмар
82'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Панцырев
Желтая карточка
В. Тюфяков
79'
Замена
К. Кертанов
️️️️
М. Серегин
72'
72'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тюкалов
70'
Желтая карточка
А. Придюк
67'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Алейников
Замена
В. Тюфяков
️️️️
И. Нурисов
51'
46'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
К. Сидоренко
46'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Серпокрылов
ГОЛ! 1:0!
Г. Тигиев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
3-2-3-1-1
45
Сиукаев
17
Тигиев
12
Пинчук
62
Хачатурян
8
Чувилов
8
Якуба
90
Нурисов
10
Букия
31
Каретник
5
Салимов
15
Серегин
4-1-3-2
57
Селихов
45
Придюк
44
Пермяков
24
Попов
2
Кричмар
38
Алейников
36
Панцырев
75
Серпокрылов
33
Камеш
10
Урхов
63
Сидоренко
90
Нурисов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
90
Нурисов
15
Серегин
92
Петриашвили
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
18
Кертанов
18
Кертанов
15
Серегин
75
Серпокрылов
97
Голдобин
97
Голдобин
75
Серпокрылов
38
Алейников
77
Зуев
77
Зуев
38
Алейников
36
Панцырев
11
Парамонов
11
Парамонов
36
Панцырев
2
Кричмар
40
Трошев
40
Трошев
2
Кричмар
63
Сидоренко
7
Тюкалов
7
Тюкалов
63
Сидоренко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
22
Юрий Завезен
ПП
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+