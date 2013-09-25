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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 сентября 2013
Амкар (мол)
25.09.2013, среда, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
8'
Е. Тюкалов
73'
Е. Тюкалов (П)
35'
И. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
Замена
Э. Гагиты
️️️️
Е. Тюкалов
90'
+3
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Алейников
90'
+3
Замена
В. Емельяненко
️️️️
А. Придюк
90'
+2
90'
+1
Замена
И. Бакланов
️️️️
И. Киреев
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Панцырев
89'
Желтая карточка
Н. Голдобин
80'
76'
Замена
В. Камилов
️️️️
К. Кулабухов
75'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Кулишев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Е. Тюкалов
73'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
К. Сидоренко
70'
Желтая карточка
А. Попов
60'
Замена
С. Черчесов
️️️️
И. Кричмар
52'
Красная карточка
А. Селихов
51'
46'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Васильев
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Серпокрылов
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
И. Киреев
19'
Желтая карточка
К. Кулабухов
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
4-1-2-3
57
Селихов
2
Кричмар
44
Пермяков
24
Попов
45
Придюк
38
Алейников
36
Панцырев
75
Серпокрылов
63
Сидоренко
7
Тюкалов
10
Урхов
3-2-3-1-1
12
Орсаев
44
Смирнов
68
Зотов
45
Лазуткин
5
Кулабухов
17
Демченко
79
Митин
17
Васильев
88
Киреев
32
Кулишев
23
Николич
36
Панцырев
77
Зуев
77
Зуев
36
Панцырев
45
Придюк
3
Емельяненко
3
Емельяненко
45
Придюк
63
Сидоренко
97
Голдобин
97
Голдобин
63
Сидоренко
38
Алейников
11
Парамонов
11
Парамонов
38
Алейников
7
Тюкалов
73
Гагиты
73
Гагиты
7
Тюкалов
75
Серпокрылов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
2
Кричмар
1
Черчесов
1
Черчесов
2
Кричмар
88
Киреев
22
Бакланов
22
Бакланов
88
Киреев
32
Кулишев
30
Степанов
30
Степанов
32
Кулишев
17
Васильев
63
Лепский
63
Лепский
17
Васильев
5
Кулабухов
18
Камилов
18
Камилов
5
Кулабухов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
79
Кирилл Заботин
ЦФ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ОП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
79
Кирилл Заботин
ЦФ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Остались в запасе
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ОП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Звезда
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
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