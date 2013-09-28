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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 сентября 2013
Анжи (мол)
28.09.2013, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
13'
Т. Мусалов
49'
М. Курбанов
90'
Т. Мусалов
51'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 3:1!
Т. Мусалов
90'
85'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Чухланцев
Замена
И. Сулейманов
️️️️
Г. Магомедов
84'
77'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Придюк
Замена
И. Корголоев
️️️️
А. Омаров
64'
51'
ГОЛ! 2:1!
В. Чухланцев
ГОЛ! 2:0!
М. Курбанов
49'
46'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
Э. Гагиты
46'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
К. Сидоренко
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусалов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
97
Никита Голдобин
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
3-2-4
35
Абдурахмангаджиев
44
Курбанов
63
Байсонгуров
3
Гасанов
5
Мусалов
44
Удунян
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
77
Омаров
4-1-2-2-1
1
Черчесов
44
Фадеев
44
Пермяков
24
Попов
45
Придюк
38
Алейников
96
Чухланцев
32
Нийхолт
10
Урхов
63
Сидоренко
73
Гагиты
52
Магомедов
66
Сулейманов
66
Сулейманов
52
Магомедов
77
Омаров
80
Корголоев
80
Корголоев
77
Омаров
73
Гагиты
97
Голдобин
97
Голдобин
73
Гагиты
45
Придюк
77
Зуев
77
Зуев
45
Придюк
96
Чухланцев
11
Парамонов
11
Парамонов
96
Чухланцев
63
Сидоренко
7
Тюкалов
7
Тюкалов
63
Сидоренко
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
78
Тимур Патахов
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
78
Тимур Патахов
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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