«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»

Сегодня, 18:43
11

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за селекционную работу.

  • Летом московский клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро.

«Среди «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» «Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Заболотный бесплатно достался. Его прям провальным нельзя тогда назвать. Они на нeм ничего не потеряли. Но набрали центральных защитников Ву и Джику. А они всe привозят.

Есть ещe Гарсия, который никак не может заиграть. Поэтому 100 процентов главные трансферные провалы у «Спартака».

«Динамо» я не беру. Непонятно, какой проект и для чего. Набрали игроков из «Ростова», которые всю жизнь боролись за десятое место. ЦСКА просто не добрал игроков. Нужен хороший нападающий, как Даку в «Рубине».

Ву и Джику – главный провал всe-таки. Какие-то они незаметные. Ещe и на этом фоне сломался Бабич. Это тоже всe сказалось на коллективе. Команда – живой организм. Взяли двух центральных и получили травму одного из основных своих игроков.

«Спартак» спровоцировал травму Бабича. Поэтому это не только денежные провалы на трансферах, но и то, что сломался сербский центральный защитник», – заявил Попов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками в 12 турах.
  • Отставание от лидеров лиги – 7 баллов.
  • До зимней паузы им осталось сыграть в чемпионате с «Оренбургом», «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Алексей
VVM1964
1760976169
А как это Спартак спровоцировал травму Бабича ??? При этом не упомянул Жедсона, Дмитриева, а раз назвал Гарсию, то называй и Солари ( они одновременно пришли )... Значит всё же не 100% провальные ! Но вот то, что опять взяли не самых надежных защитников - факт !((( Особенно я разочарован Джику !!!...
Ответить
Spartak_forv@
1760976580
По всем,кроме Ливая,выводы делать пока рановато,хотя Жедсон обнадёживает.Из более ранних,Солари,вроде разыгрался, Маркиньос,Барко и Угальде вопросов не вызывают.Где провалы?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1760976679
Срамтак супер убыточный антинародный позор России. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1760977391
...даже, если это и так, а это не так, то ты тут, каким боком?...
Ответить
Интерес
1760978803
Каким-то иностранным бранным словом обозвали любимого соперника! Я протестую!!! Уже русского мата не хватает, глядя на происходящее там???
Ответить
andr45
1760979235
«Спартак» спровоцировал травму Бабича» Это как же Спартак» спровоцировал травму Бабича»? Выбежали костоломы и  разорвали переднюю крестообразную связку?) Удивляет кретинизм этого идиёта) «Гарсия, который никак не может заиграть » Гарсия забил 3 мяча и отдал рдну голевую перчу) Для сравнения у Энрике (38 млн.евро) забил 1 гол иотдал рдну голевую перчу) Другая звезда «Zénite» ни года, ни передачи))) Впрочем, он и так хорош) Красавец, понимаешь ли) «Динамо» я не беру». Почему, ведь там же и Осинькин, и Глебов) Сборники, понимаешь, ли) «ЦСКА просто не добрал игроков »?))) В заявке ЦСКА только иностранцев 11 человек)
Ответить
Хулиганин
1760980656
Какая классная заказуха. Про мощнейший, до сих пор отдыхающий трансфер блохастых ни слова.
Ответить
Боцман59rus
1760980781
_ вот по Динамо этому недоумку непонятно, а Спартак полностью разобрал
Ответить
