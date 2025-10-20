«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за селекционную работу.

Летом московский клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро.

«Среди «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» «Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Заболотный бесплатно достался. Его прям провальным нельзя тогда назвать. Они на нeм ничего не потеряли. Но набрали центральных защитников Ву и Джику. А они всe привозят.

Есть ещe Гарсия, который никак не может заиграть. Поэтому 100 процентов главные трансферные провалы у «Спартака».

«Динамо» я не беру. Непонятно, какой проект и для чего. Набрали игроков из «Ростова», которые всю жизнь боролись за десятое место. ЦСКА просто не добрал игроков. Нужен хороший нападающий, как Даку в «Рубине».

Ву и Джику – главный провал всe-таки. Какие-то они незаметные. Ещe и на этом фоне сломался Бабич. Это тоже всe сказалось на коллективе. Команда – живой организм. Взяли двух центральных и получили травму одного из основных своих игроков.

«Спартак» спровоцировал травму Бабича. Поэтому это не только денежные провалы на трансферах, но и то, что сломался сербский центральный защитник», – заявил Попов.