Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об экс-тренерах пермской команды Станиславе Черчесове и Рашиде Рахимове.

– Вы сказали, что Рахимов устроил для вас буквально революцию. Но в те годы вы о нем высказывались и в негативном ключе.

– Как специалист он был очень высокого уровня. Правильные тренировочные методики. Все занятия выстроены на игру с мячом, интенсивно, научно.

Другое дело, что как человек он *** (плохой). Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки. Нет эмпатии к другим.

Может, им это на генном уровне передается. Рахимов на базе построил сотрудников, все были «шестерками», а он король. Доктор, повар – без разницы, все должно быть как он сказал и не дай бог это не исполнится.

Футболистам, конечно, он не мог всего высказать, хотя и вел себя жестче с теми, кто не был ему нужен. У меня с ним проблем не возникало, но с годами, анализируя ситуации из прошлого, понимаешь, почему у него не получается.

Все сводится к тому, что если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером. Если ты хочешь быть великим, надо быть великим во всем. Тренер – это педагог, наставник, который своим примером показывает не только как тренироваться, но и как жить, дает футболистам расти и сам растет вместе с ними.