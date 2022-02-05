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  • Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»

Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»

5 февраля 2022, 16:00
6

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об экс-тренерах пермской команды Станиславе Черчесове и Рашиде Рахимове.

– Вы сказали, что Рахимов устроил для вас буквально революцию. Но в те годы вы о нем высказывались и в негативном ключе.

– Как специалист он был очень высокого уровня. Правильные тренировочные методики. Все занятия выстроены на игру с мячом, интенсивно, научно.

Другое дело, что как человек он *** (плохой). Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки. Нет эмпатии к другим.

Может, им это на генном уровне передается. Рахимов на базе построил сотрудников, все были «шестерками», а он король. Доктор, повар – без разницы, все должно быть как он сказал и не дай бог это не исполнится.

Футболистам, конечно, он не мог всего высказать, хотя и вел себя жестче с теми, кто не был ему нужен. У меня с ним проблем не возникало, но с годами, анализируя ситуации из прошлого, понимаешь, почему у него не получается.

Все сводится к тому, что если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером. Если ты хочешь быть великим, надо быть великим во всем. Тренер – это педагог, наставник, который своим примером показывает не только как тренироваться, но и как жить, дает футболистам расти и сам растет вместе с ними.

  • Попов выступал за «Амкар» с 1996 по 2008 год, а также с 2010 по 2013 год.
  • Рахимов возглавлял команду с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2011 год; Черчесов – с 2013 по 2014 год.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Попов Алексей Рахимов Рашид Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Vitaga
1644066434
всё верно и точно
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вальтер79
1644067011
ну вот резанул правду))))))))))
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R_a_i_n
1644067915
Ооочень близко к правде.
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Hektor 84
1644069199
Похоже на правду
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Беспонтий
1644069650
попов и оборина крыл почём зря сам то порядочное по себе но в принципе тут прав
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Loko_Roma
1644072736
В одном ауле выросли
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