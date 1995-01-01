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    Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об экс-тренерах пермской команды Станиславе Черчесове и Рашиде Рахимове.

    – Вы сказали, что Рахимов устроил для вас буквально революцию. Но в те годы вы о нем высказывались и в негативном ключе.

    – Как специалист он был очень высокого уровня. Правильные тренировочные методики. Все занятия выстроены на игру с мячом, интенсивно, научно.

    Другое дело, что как человек он *** (плохой). Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки. Нет эмпатии к другим.

    Может, им это на генном уровне передается. Рахимов на базе построил сотрудников, все были «шестерками», а он король. Доктор, повар – без разницы, все должно быть как он сказал и не дай бог это не исполнится.

    Футболистам, конечно, он не мог всего высказать, хотя и вел себя жестче с теми, кто не был ему нужен. У меня с ним проблем не возникало, но с годами, анализируя ситуации из прошлого, понимаешь, почему у него не получается.

    Все сводится к тому, что если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером. Если ты хочешь быть великим, надо быть великим во всем. Тренер – это педагог, наставник, который своим примером показывает не только как тренироваться, но и как жить, дает футболистам расти и сам растет вместе с ними.

    • Попов выступал за «Амкар» с 1996 по 2008 год, а также с 2010 по 2013 год.
    • Рахимов возглавлял команду с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2011 год; Черчесов – с 2013 по 2014 год.

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1220

      Loko_Roma 1 час назад

      В одном ауле выросли

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      Рейтинг: +12

      zafo83 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну а что все может быть. хотя играли в Великом клубе. но люди разные. даже такой Великий клуб как Спартак не исправил их. значит заложено с детства быть выше людей. а это плохо

      0
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      Рейтинг: +14117

      Hektor 84 2 часа назад

      Похоже на правду

      3
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      Рейтинг: +6140

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ооочень близко к правде.

      1
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 3 часа назад

      ну вот резанул правду))))))))))

      2
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      Рейтинг: +942

      Vitaga 3 часа назад

      всё верно и точно

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