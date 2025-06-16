Попов назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ: «Талалаеву и Кононову будет тяжело»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что главными аутсайдерами в РПЛ в сезоне-2025/26 будут «Балтика» и «Торпедо»

«Главные аутсайдеры следующего сезона – «Балтика» и «Торпедо». Не обязательно дело в бюджете.

Надо понимать, что у них два тренера – Талалаев и Кононов, которые ничего особенного не показали в РПЛ. Им будет тяжело. Они могут руководить командами в Первой лиге, но в РПЛ футболисты элитные. С ними нужно разговаривать на другом языке, а не так, как привык Талалаев. Статус этих двух клубов позволяет брать совсем других тренеров.

Подозреваю, тренеры у «Балтики» и «Торпедо» могут смениться по ходу сезона. Что касается Талалаева, то ему надо уметь справляться со своими эмоциями. Понятно, что многие не любят, когда их критикуют, но не надо показывать джентльмена, если в жизни ты совсем другой. Человек внутри всегда победит тренера», – сказал Попов.