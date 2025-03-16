Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Попов: «Станкович – тренер без имени»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. Сегодня красно-белые сыграют в 21-м туре РПЛ с «Зенитом»

– Не думаю, что поражение от «Зенита» будет трагедией для «Спартака». Они брали тренера, который не является человеком, способным сиюминутно дать результат.

Это тренер без имени. Да, он выиграл что-то в Венгрии с такой же командой, как «Зенит», но это не показатель. Думаю, в этом году у «Спартака» пробный вариант, а вот в следующем если Станкович допустит ошибку, то его уволят.

– Станкович – тренер без имени пока?

– Конечно. Для европейского футбола он тренер без имени. В Сербии его все знают – это одно, но как иностранец, пришедший в наш чемпионат, он не топ-тренер.