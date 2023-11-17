Бывший игрок «Рубина» рассказал о шансах Казахстана на выход на Евро-2024

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов предположил, что многие в России будут поддерживать казахстанскую национальную команду в оставшихся матчах отбора на Евро-2024.
«Пока есть шансы выйти на Евро, думаю, все на позитиве. Сомневаться пока не приходится. Будет трудно и с Сан-Марино, потому что есть большие ожидания победы. Надеюсь, сборная Казахстана выиграет и доставит удовольствие болельщикам перед последней игрой. Возможно, будет огромный праздник для всей страны.
Думаю, из России многие будут поддерживать команду. Мы все равно соседи и Казахстана – это не какой-то неродной край. Мы – близкие друзья и у нас хорошее взаимопонимание с Казахстаном. Многие из России в Казахстане, как и наоборот», – сказал Попов.
- 17 ноября сборная Казахстана дома примет Сан-Марино, а 21 ноября сыграет со Словенией в отборе на Евро-2024.
- За два тура до финиша турнира в группе H Казахстан занимает третье место с 15 очками. Словения и Дания набрали по 19 очков и занимают первые две строчки таблицы.
- Попов почти всю карьеру провел в «Амкаре». Также он играл в пермской «Звезде» и два сезона (2008 и 2009) в «Рубине», когда казанцы выигрывали чемпионат России.
- На счету Попова 4 матча за сборную Казахстана.
Источник: «Чемпионат»