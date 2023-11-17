Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Бывший игрок «Рубина» рассказал о шансах Казахстана на выход на Евро-2024

    Бывший игрок «Рубина» рассказал о шансах Казахстана на выход на Евро-2024

    Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов предположил, что многие в России будут поддерживать казахстанскую национальную команду в оставшихся матчах отбора на Евро-2024.

    «Пока есть шансы выйти на Евро, думаю, все на позитиве. Сомневаться пока не приходится. Будет трудно и с Сан-Марино, потому что есть большие ожидания победы. Надеюсь, сборная Казахстана выиграет и доставит удовольствие болельщикам перед последней игрой. Возможно, будет огромный праздник для всей страны.

    Думаю, из России многие будут поддерживать команду. Мы все равно соседи и Казахстана – это не какой-то неродной край. Мы – близкие друзья и у нас хорошее взаимопонимание с Казахстаном. Многие из России в Казахстане, как и наоборот», – сказал Попов.

    • 17 ноября сборная Казахстана дома примет Сан-Марино, а 21 ноября сыграет со Словенией в отборе на Евро-2024.
    • За два тура до финиша турнира в группе H Казахстан занимает третье место с 15 очками. Словения и Дания набрали по 19 очков и занимают первые две строчки таблицы.
    • Попов почти всю карьеру провел в «Амкаре». Также он играл в пермской «Звезде» и два сезона (2008 и 2009) в «Рубине», когда казанцы выигрывали чемпионат России.
    • На счету Попова 4 матча за сборную Казахстана.

    Новости по теме
    Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы» 4
    Франция – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
    Аршавин оценил шансы сборной Казахстана пробиться на Евро-2024 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+