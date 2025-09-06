Карпина призвали уйти в отпуск

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов отреагировал на результат сборной России с Иорданией. Команда Валерия Карпина сыграла в товарищеском матче вничью со счетом 0:0.

«Не скажу, что игра сборной была позорной. И то, что сейчас пишут всякие Литвиновы, что мы недооценили команду, – ну, это что-то… Значит, вы так настраивались. А кто вас настраивал на игру? Главный тренер не может приезжать в сборную и недооценивать игроков, которые играют против него. Это нонсенс! Такого не должно быть.

Стоит ли менять тренера? Карпину нужно уйти в отпуск и отдать все деньги, которые он заработал в сборной», – сказал Попов.