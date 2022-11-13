Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ole JÃ¸rgen Halvorsen - статистика

#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
2 : 3
13.11.2022
Сарпсборг 08
1' - 90'
70'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.11.2022
Кристиансунд
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
3 : 3
29.10.2022
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
23.10.2022
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
0 : 1
16.10.2022
Сарпсборг 08
1' - 84'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
08.10.2022
Хаугесунд
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 1
02.10.2022
Сарпсборг 08
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
18.09.2022
Йерв
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Олесунн
1 : 3
11.09.2022
Сарпсборг 08
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.09.2022
ХамКам
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
4 : 1
28.08.2022
Сарпсборг 08
1' - 46'
21'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
1 : 0
20.08.2022
Сарпсборг 08
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
12.08.2022
Буде-Глимт
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
3 : 1
07.08.2022
Сарпсборг 08
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
31.07.2022
Лиллестрем
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
3 : 1
24.07.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
17.07.2022
Волеренга
36' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Буде-Глимт
4 : 1
09.07.2022
Сарпсборг 08
69' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
03.07.2022
Сандефьорд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
3 : 2
26.06.2022
Сарпсборг 08
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
5 : 1
18.06.2022
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Йерв
0 : 5
29.05.2022
Сарпсборг 08
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
26.05.2022
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
22.05.2022
Олесунн
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Лиллестрем
1 : 0
16.05.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
07.05.2022
Одд
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 5
24.04.2022
Сарпсборг 08
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
18.04.2022
Русенборг
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 3
10.04.2022
Сарпсборг 08
64' - 90'
68'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
03.04.2022
Викинг
1' - 70'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
6
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+