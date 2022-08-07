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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Стремсгодсет - Сарпсборг 08: обзор матча 07 августа 2022
Стремсгодсет
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
28'
Л. Вильсвик
40'
Г. Штенгель
81'
Э. Боахен
58'
В. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Замена
F. Holst-Larsen
️️️️
Л. Вильсвик
90'
+1
88'
Желтая карточка
L. Jacques Mendy
Желтая карточка
Х. Стеневик
88'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Т. Гулликсен
85'
Желтая карточка
Э. Боахен
82'
ГОЛ! 3:1!
Э. Боахен
Пас отдал
Г. Штенгель
81'
76'
Замена
L. Jacques Mendy
️️️️
Б. Утвик
Замена
Э. Боахен
️️️️
Д. Ипалибо
72'
67'
Желтая карточка
Т. Хайнц
67'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
В. Торп
58'
ГОЛ! 2:1!
В. Торп
46'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Г. Молинс
ГОЛ! 2:0!
Г. Штенгель
Пас отдал
Ф. Фрайдей
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вильсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
28'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
2-1-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
4
Грегор
9
Фрайдей
8
Гулликсен
23
1-5-1-3
12
Нильсен
6
Хейланд
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
14
Хайнц
17
Солтведт
10
Молинс
5
32
Вихне
4
Утвик
26
Вильсвик
30
30
26
Вильсвик
18
Ипалибо
18
Боахен
18
Боахен
18
Ипалибо
8
Гулликсен
11
11
8
Гулликсен
29
Торп
7
7
29
Торп
4
Утвик
19
19
4
Утвик
10
Молинс
15
Скалевик
15
Скалевик
10
Молинс
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
3
Антон Скиппер
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стремсгодсет - Сарпсборг 08
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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