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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Лиллестрем
Сарпсборг 08 - Лиллестрем: обзор матча 31 июля 2022
Сарпсборг 08
31.07.2022, воскресенье, 16:30
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 2
Завершен
Лиллестрем
75'
P. AndrÃ© Helland (П)
84'
Х. Арон Фридйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Лиллестрем
89'
Желтая карточка
И. Мэттью
87'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
М. Кнудсен
86'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
84'
ГОЛ! 0:2!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
В. Драгснес
77'
Желтая карточка
М. Кнудсен
Желтая карточка
Б. Утвик
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. AndrÃ© Helland
Красная карточка
А. Салетрос
74'
Желтая карточка
А. Салетрос
74'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Г. Молинс
69'
65'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Э. Гарнас
65'
Замена
Г. Осен
️️️️
Т. Петтерссон
Замена
M. Odegaard
️️️️
Д. Линдсет
46'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Т. Хайнц
46'
Желтая карточка
С. Скалевик
45'
+7
45'
+7
Желтая карточка
М. Кристиансен
Вторая желтая
Й. Хорн
45'
+3
Желтая карточка
Й. Солтведт
44'
34'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
Желтая карточка
Й. Хорн
30'
Желтая карточка
Д. Линдсет
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
1-5-1-3
12
Нильсен
3
Хорн
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
10
Линдсет
10
Молинс
6
Салетрос
14
Хайнц
32
Вихне
4
Утвик
15
Скалевик
3-2-5
24
Петтерссон
5
Огбу
20
Драгснес
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
4
Гарнас
45
Адамс
18
Мэттью
6
Кайринен
2
14
Хайнц
6
Хейланд
6
Хейланд
14
Хайнц
10
Линдсет
5
5
10
Линдсет
10
Молинс
7
7
10
Молинс
24
Петтерссон
23
Осен
23
Осен
24
Петтерссон
4
Кнудсен
22
Слердаль
22
Слердаль
4
Кнудсен
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
4
Гарнас
10
10
4
Гарнас
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Лиллестрем
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Лиллестрем
6
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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