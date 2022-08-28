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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сарпсборг 08
Мольде - Сарпсборг 08: обзор матча 28 августа 2022
Мольде
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
13'
Э. Хуссэйн
29'
Й. Хорн (АГ)
43'
О. Брюнхильдсен
80'
М. Гредем
24'
Т. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Сарпсборг 08
Пенальти не реализован!
М. Гредем
90'
89'
Желтая карточка
J. Thomassen
Замена
Й. Бакке
️️️️
К. Эриксен
84'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Кнутсон
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Гредем
Пас отдал
К. Эриксен
80'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
74'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
74'
70'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
А. Салетрос
69'
Замена
М. Майгаард
️️️️
Т. Хайнц
69'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Г. Энгвалль
Желтая карточка
Р. Зехнини
68'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Эйкрем
60'
46'
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
ГОЛ! 3:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Эриксен
43'
34'
Красная карточка
А. Скиппер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Й. Хорн
29'
24'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хайнц
21'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
ГОЛ! 1:0!
Э. Хуссэйн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
28
Хауген
19
Хауган
15
Бьорнбак
33
Риса
8
Хуссэйн
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
16
Эриксен
2-3-5
3
Скиппер
3
Хорн
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
14
Хайнц
5
16
7
15
Скалевик
9
Энгвалль
16
Эриксен
25
Бакке
25
Бакке
16
Эриксен
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
14
Болли
14
Болли
15
Кнутсон
23
Эйкрем
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Эйкрем
6
Салетрос
11
Тибблинг
11
Тибблинг
6
Салетрос
9
Энгвалль
10
Молинс
10
Молинс
9
Энгвалль
14
Хайнц
20
Майгаард
20
Майгаард
14
Хайнц
7
32
Вихне
32
Вихне
7
Остались в запасе
Мольде
Сарпсборг 08
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мольде - Сарпсборг 08
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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