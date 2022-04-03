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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Викинг
Сарпсборг 08 - Викинг: обзор матча 03 апреля 2022
Сарпсборг 08
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
0 : 1
Завершен
Викинг
89'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Викинг
89'
ГОЛ! 0:1!
З. Трипич
Пас отдал
В. Бериша
84'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Х. Танген
Замена
К. Опсет
️️️️
М. Майгаард
71'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
70'
Замена
Т. Хайнц
️️️️
Г. Молинс
70'
68'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
68'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Кабран
46'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
М. Сольбаккен
45'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
Замена
Й. Солтведт
️️️️
J. Thomassen
41'
Замена
А. Скиппер
️️️️
M. Odegaard
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
4
Давид Брекало
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3-5
10
Молинс
6
Салетрос
5
Мартинссон Нгуали
16
34
4
Утвик
5
7
1-2-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
10
Трипич
27
Танген
14
Бериша
11
Кабран
16
Лекберг
7
Сольбаккен
5
3
Скиппер
3
Скиппер
5
20
Майгаард
22
Опсет
22
Опсет
20
Майгаард
7
10
Мухаммед
10
Мухаммед
7
10
Молинс
14
Хайнц
14
Хайнц
10
Молинс
16
17
Солтведт
17
Солтведт
16
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
11
Кабран
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Кабран
27
Танген
9
9
27
Танген
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Викинг
6
Мартин Хейланд
ЦП
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сарпсборг 08 - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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