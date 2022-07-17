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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Волеренга
Сарпсборг 08 - Волеренга: обзор матча 17 июля 2022
Сарпсборг 08
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 1
Завершен
Волеренга
30'
А. Лаюни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Волеренга
82'
Замена
Я. Энг
️️️️
А. Лаюни
82'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Х. Бьордал
Замена
К. Опсет
️️️️
Т. Хайнц
71'
66'
Замена
Х. Удаль
️️️️
С. Джатта
Замена
М. Хейланд
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
62'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Г. Молинс
62'
46'
Замена
О. Хольм
️️️️
Л. Жута
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
М. Майгаард
36'
35'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
И. Насберг
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаюни
Пас отдал
Х. Бьордал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Волеренга
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
1-5-1-3
12
Нильсен
3
Хорн
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
10
Линдсет
10
Молинс
6
Салетрос
14
Хайнц
4
Утвик
5
20
Майгаард
4-1-1-5
6
Хеденстад
37
Насберг
35
Жута
24
Странд
16
Бьордал
11
Сахрауи
20
Джатта
14
Лаюни
9
Йенсен
4
26
Сьеэн
5
Мартинссон Нгуали
6
Хейланд
6
Хейланд
5
Мартинссон Нгуали
10
Молинс
15
Скалевик
15
Скалевик
10
Молинс
20
Майгаард
7
7
20
Майгаард
14
Хайнц
22
Опсет
22
Опсет
14
Хайнц
37
Насберг
10
Кристенсен
10
Кристенсен
37
Насберг
20
Джатта
19
Удаль
19
Удаль
20
Джатта
16
Бьордал
23
Риснаэс
23
Риснаэс
16
Бьордал
35
Жута
15
Хольм
15
Хольм
35
Жута
14
Лаюни
17
Энг
17
Энг
14
Лаюни
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Волеренга
3
Антон Скиппер
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Остались в запасе
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сарпсборг 08 - Волеренга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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