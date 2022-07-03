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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Сарпсборг 08 - Сандефьорд: обзор матча 03 июля 2022
Сарпсборг 08
03.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
4 : 3
Завершен
Сандефьорд
8'
М. Майгаард
19'
М. Майгаард
53'
А. Салетрос (П)
69'
С. Мартинссон Нгуали
22'
А. Тветер
44'
Д. Вега
73'
М. Офкир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Сандефьорд
90'
+2
Желтая карточка
Я. Смайлерс
85'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Д. Вега
Замена
Э. Вихне
️️️️
Д. Линдсет
84'
78'
Желтая карточка
К. Айер
78'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Айер
74'
Замена
L. Markmanrud
️️️️
Х. Сингх
73'
ГОЛ! 4:3!
М. Офкир
Пас отдал
Д. Вега
ГОЛ! 4:2!
С. Мартинссон Нгуали
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Салетрос
53'
Замена
М. Хейланд
️️️️
М. Майгаард
48'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
46'
Замена
M. Odegaard
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
46'
44'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вега
Замена
L. Oy
️️️️
Г. Молинс
40'
Красная карточка
С. Видтун Нильсен
39'
22'
ГОЛ! 2:1!
А. Тветер
ГОЛ! 2:0!
М. Майгаард
Пас отдал
А. Салетрос
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
Пас отдал
А. Салетрос
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
25
Александер Нильссон
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
24
Хармит Сингх
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
3
Квинт Янсен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
1-5-1-4
3
Хорн
17
Солтведт
10
Линдсет
14
Хайнц
10
Молинс
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
7
12
Нильсен
20
Майгаард
4
Утвик
2-2-2-2-3
25
Тайе
3
Смайлерс
25
Нильссон
19
Куртович
8
Айер
24
Сингх
15
Вега
11
Офкир
9
Тветер
1
3
Янсен
20
Майгаард
6
Хейланд
6
Хейланд
20
Майгаард
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
10
Линдсет
32
Вихне
32
Вихне
10
Линдсет
7
5
5
7
10
Молинс
87
87
10
Молинс
8
Айер
7
Ньенету
7
Ньенету
8
Айер
24
Сингх
3
3
24
Сингх
15
Вега
28
Гуссиас
28
Гуссиас
15
Вега
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Сандефьорд
3
Антон Скиппер
ЦЗ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Сандефьорд
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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