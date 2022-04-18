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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Русенборг
Сарпсборг 08 - Русенборг: обзор матча 18 апреля 2022
Сарпсборг 08
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
45+2'
Т. Хайнц
64'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Русенборг
90'
+4
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
90'
+2
Замена
В. Хофф
️️️️
К. Хольс
Желтая карточка
Й. Солтведт
89'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Молинс
82'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
82'
81'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
Желтая карточка
А. Скиппер
80'
74'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Веччиа
Замена
Й. Хорн
️️️️
Б. Утвик
72'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Р. Мухаммед
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Веччиа
Пас отдал
К. Хольс
ГОЛ! 1:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
А. Салетрос
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Русенборг
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
1-3-5
3
Скиппер
6
Салетрос
5
Мартинссон Нгуали
10
Молинс
20
Майгаард
10
Мухаммед
32
Вихне
17
Солтведт
14
Хайнц
2-4-1-3
1
Хансен
4
Джампаоли
29
Рейтан
7
Хенриксен
77
Скарсем
20
Тагсет
8
Беркеейет
23
Веччиа
19
Хольс
2
Вагич
29
Хольм
4
Утвик
3
Хорн
3
Хорн
4
Утвик
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
10
Молинс
22
Опсет
22
Опсет
10
Молинс
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
19
Хольс
15
Хофф
15
Хофф
19
Хольс
23
Веччиа
5
Скьельбред
5
Скьельбред
23
Веччиа
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Русенборг
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сарпсборг 08 - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
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