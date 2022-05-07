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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Одд
Сарпсборг 08 - Одд: обзор матча 07 мая 2022
Сарпсборг 08
07.05.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 0
Завершен
Одд
63'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Одд
84'
Замена
A. Stensrud
️️️️
С. Хаген
83'
Замена
Й. Китолано
️️️️
К. Валлем
83'
Замена
И. Месик
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Й. Солтведт
82'
Замена
J. Thomassen
️️️️
Э. Вихне
82'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Й. Хорн
78'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Г. Молинс
78'
Замена
С. Скалевик
️️️️
К. Опсет
78'
71'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
М. Евтович
ГОЛ! 1:0!
К. Опсет
Пас отдал
А. Салетрос
63'
60'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Ингебригтсен
Желтая карточка
Г. Молинс
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Э. Рууд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
9
Abel Stensrud
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
4-5
5
Мартинссон Нгуали
10
Молинс
10
Линдсет
6
Салетрос
4
Утвик
20
Майгаард
17
Солтведт
3
Хорн
32
Вихне
2-1-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
19
Ингебригтсен
3
Баккей
9
Лауритсен
6
Валлем
1
Йоргенсен
28
Овусу
3
Хорн
6
Хейланд
6
Хейланд
3
Хорн
10
Молинс
5
5
10
Молинс
32
Вихне
16
16
32
Вихне
17
Солтведт
7
7
17
Солтведт
22
Опсет
15
Скалевик
15
Скалевик
22
Опсет
6
Валлем
25
Китолано
25
Китолано
6
Валлем
1
Йоргенсен
18
Месик
18
Месик
1
Йоргенсен
21
Хаген
9
9
21
Хаген
26
Евтович
15
Кастрати
15
Кастрати
26
Евтович
19
Ингебригтсен
18
Аас
18
Аас
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Одд
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сарпсборг 08 - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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