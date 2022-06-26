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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Сарпсборг 08
ХамКам - Сарпсборг 08: обзор матча 26 июня 2022
ХамКам
26.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
17'
А. Мелгалвис
44'
К. Эриксен
65'
Й. Энкеруд
14'
Х. Куруджай (АГ)
42'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХамКам - Сарпсборг 08
Желтая карточка
Э. Дашкевичс
90'
+1
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
K. Onsrud
84'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
79'
71'
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Желтая карточка
А. Мелгалвис
67'
ГОЛ! 3:2!
Й. Энкеруд
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
Пас отдал
В. Конгсро
44'
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Линдсет
Пас отдал
М. Майгаард
18'
Желтая карточка
Й. Хорн
ГОЛ! 1:1!
А. Мелгалвис
Пас отдал
К. Эриксен
17'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Куруджай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-1-4-3
1
18
Конгсро
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
Опсал
7
4
33
Мелгалвис
16
Эриксен
28
Энкеруд
16
Киркеволд
1-5-1-4
3
Хорн
5
Мартинссон Нгуали
10
Линдсет
14
Хайнц
10
Молинс
17
Солтведт
6
Салетрос
20
Майгаард
12
Нильсен
7
4
Утвик
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
7
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
7
7
32
Вихне
32
Вихне
7
Остались в запасе
ХамКам
Сарпсборг 08
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча ХамКам - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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