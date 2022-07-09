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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Буде-Глимт - Сарпсборг 08: обзор матча 09 июля 2022
Буде-Глимт
09.07.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
4 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
21'
У. Ветлесен
44'
У. Салтнес
63'
В. Бонифаци
90+1'
В. Бонифаци (П)
1'
С. Скалевик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Сарпсборг 08
90'
+4
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Бонифаци
90'
+1
Замена
Г. Ветти
️️️️
Э. Хаген
87'
85'
Замена
Й. Хорн
️️️️
Б. Утвик
79'
Замена
М. Хейланд
️️️️
С. Скалевик
69'
Замена
К. Опсет
️️️️
Т. Хайнц
69'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 3:1!
В. Бонифаци
63'
Замена
С. Серли
️️️️
О. Сольбаккен
62'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
62'
ГОЛ! 2:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Э. Хаген
44'
Замена
И. Амундсен
️️️️
Д. Сери
34'
Желтая карточка
У. Ветлесен
29'
29'
Желтая карточка
М. Майгаард
24'
Желтая карточка
Й. Солтведт
ГОЛ! 1:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
У. Салтнес
21'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Скалевик
Пас отдал
M. Odegaard
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
4-3-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
5
Сери
22
Хейбротен
5
Вембангомо
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
22
Мвука
9
Сольбаккен
11
Эспейор
5-5
5
Мартинссон Нгуали
14
Хайнц
10
Линдсет
6
Салетрос
17
Солтведт
4
Утвик
15
Скалевик
87
32
Вихне
20
Майгаард
9
Сольбаккен
10
Серли
10
Серли
9
Сольбаккен
5
Сери
38
Амундсен
38
Амундсен
5
Сери
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
18
Хаген
18
Ветти
18
Ветти
18
Хаген
4
Утвик
3
Хорн
3
Хорн
4
Утвик
15
Скалевик
6
Хейланд
6
Хейланд
15
Скалевик
32
Вихне
7
7
32
Вихне
14
Хайнц
22
Опсет
22
Опсет
14
Хайнц
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
3
Антон Скиппер
ЦЗ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Буде-Глимт - Сарпсборг 08
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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