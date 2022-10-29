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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сарпсборг 08
Волеренга - Сарпсборг 08: обзор матча 29 октября 2022
Волеренга
29.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
3 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
19'
В. Хеденстад
45+2'
А. Лаюни
67'
В. Хеденстад
4'
С. Тибблинг
17'
М. Майгаард
69'
Г. Молинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Сарпсборг 08
83'
Замена
Э. Вихне
️️️️
А. Салетрос
Замена
М. Риснаэс
️️️️
А. Лаюни
80'
75'
Замена
М. Хейланд
️️️️
С. Тибблинг
75'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
69'
ГОЛ! 3:3!
Г. Молинс
Пас отдал
К. Опсет
ГОЛ! 3:2!
В. Хеденстад
Пас отдал
Т. Бервен
67'
Замена
С. Джатта
️️️️
Я. Энг
67'
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
67'
57'
Желтая карточка
Г. Молинс
54'
Замена
Г. Молинс
️️️️
В. Торп
54'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Энгвалль
47'
Желтая карточка
М. Майгаард
Замена
О. Сахрауи
️️️️
С. Юклеред
46'
ГОЛ! 2:2!
А. Лаюни
45'
+2
Желтая карточка
Т. Кристенсен
25'
Замена
П. Странд
️️️️
О. Хольм
22'
ГОЛ! 1:2!
В. Хеденстад
Пас отдал
А. Лаюни
19'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Майгаард
Пас отдал
Й. Солтведт
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Тибблинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-3-2-3
26
Сьеэн
6
Хеденстад
25
Бьярнасон
9
Йенсен
18
Юклеред
10
Кристенсен
14
Лаюни
16
Бьордал
17
Энг
19
Бервен
15
Хольм
1-5-1-4
45
Хагельскьер
6
Салетрос
29
Торп
14
Хайнц
11
Тибблинг
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
7
20
Майгаард
9
Энгвалль
34
15
Хольм
24
Странд
24
Странд
15
Хольм
18
Юклеред
11
Сахрауи
11
Сахрауи
18
Юклеред
14
Лаюни
23
Риснаэс
23
Риснаэс
14
Лаюни
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
17
Энг
20
Джатта
20
Джатта
17
Энг
11
Тибблинг
6
Хейланд
6
Хейланд
11
Тибблинг
29
Торп
10
Молинс
10
Молинс
29
Торп
6
Салетрос
32
Вихне
32
Вихне
6
Салетрос
9
Энгвалль
22
Опсет
22
Опсет
9
Энгвалль
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
Остались в запасе
Волеренга
Сарпсборг 08
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Волеренга - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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Волеренга
Сарпсборг 08
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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