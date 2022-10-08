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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Сарпсборг 08 - Хаугесунд: обзор матча 08 октября 2022
Сарпсборг 08
08.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
4 : 0
Завершен
Хаугесунд
9'
В. Торп
17'
Т. Хайнц
33'
Т. Хайнц
79'
С. Скалевик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Желтая карточка
M. Odegaard
89'
86'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Ю. Эскесен
86'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Санде
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
83'
Замена
J. Thomassen
️️️️
Й. Солтведт
83'
ГОЛ! 4:0!
С. Скалевик
79'
72'
Замена
V. Solheim
️️️️
U. Tillung Fredriksen
72'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
Замена
С. Скалевик
️️️️
М. Майгаард
65'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Г. Энгвалль
65'
63'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Х. Зафейрис
Замена
Г. Молинс
️️️️
В. Торп
57'
40'
Желтая карточка
А. Содерлунд
ГОЛ! 3:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
А. Салетрос
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
Г. Энгвалль
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Торп
Пас отдал
Т. Хайнц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1-5-5
45
Хагельскьер
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
14
Хайнц
29
Торп
6
Салетрос
34
20
Майгаард
7
5
9
Энгвалль
2-4-1-4
23
Педерсен
5
27
Санде
26
Кристенсен
20
Зафейрис
2
Теркильдсен
34
Эскесен
18
Кригард
12
1
Селвик
16
Содерлунд
9
Энгвалль
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Энгвалль
29
Торп
10
Молинс
10
Молинс
29
Торп
20
Майгаард
15
Скалевик
15
Скалевик
20
Майгаард
7
32
Вихне
32
Вихне
7
17
Солтведт
16
16
17
Солтведт
12
18
18
12
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
20
Зафейрис
10
Нжие
10
Нжие
20
Зафейрис
27
Санде
16
Лейте
16
Лейте
27
Санде
34
Эскесен
17
Тунекти
17
Тунекти
34
Эскесен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Хаугесунд
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Остались в запасе
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сарпсборг 08 - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Хаугесунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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