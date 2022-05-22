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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Олесунн
Сарпсборг 08 - Олесунн: обзор матча 22 мая 2022
Сарпсборг 08
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 2
Завершен
Олесунн
13'
Г. Молинс
34'
С. Хауген
90+2'
С. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Олесунн
90'
+2
Желтая карточка
С. Хауген
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Хауген
Пас отдал
С. Рафн
Желтая карточка
М. Майгаард
90'
+1
87'
Замена
J. Moe
️️️️
Т. Каллеваг
87'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
С. Нордли
Замена
М. Хейланд
️️️️
А. Салетрос
85'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
А. Скиппер
70'
69'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Д. Канаджижа
68'
Замена
С. Рафн
️️️️
Ненасс
Замена
М. Майгаард
️️️️
Г. Молинс
62'
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
59'
Желтая карточка
Й. Хорн
52'
Желтая карточка
А. Скиппер
50'
38'
Желтая карточка
С. Нордли
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Хауген
Пас отдал
Ненасс
31'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Феллман
23'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
ГОЛ! 1:0!
Г. Молинс
Пас отдал
К. Опсет
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
5
Симен Рафн
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
1-5-5
3
Скиппер
5
Мартинссон Нгуали
14
Хайнц
10
Молинс
10
Линдсет
6
Салетрос
34
17
Солтведт
3
Хорн
4
Утвик
22
Опсет
2-2-1-5
1
Грютебуст
25
Сербечич
2
Голубович
7
Ненасс
27
Канаджижа
7
Нордли
9
Хауген
14
Каллеваг
25
Мяяття
30
Андерсен
5
Феллман
6
Салетрос
6
Хейланд
6
Хейланд
6
Салетрос
10
Молинс
20
Майгаард
20
Майгаард
10
Молинс
3
Скиппер
7
7
3
Скиппер
14
Каллеваг
18
18
14
Каллеваг
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
27
Канаджижа
7
Ненасс
5
Рафн
5
Рафн
7
Ненасс
5
Феллман
7
Хауген
7
Хауген
5
Феллман
7
Нордли
38
38
7
Нордли
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Олесунн
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Олесунн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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Сарпсборг 08
Олесунн
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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