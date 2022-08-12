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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт: обзор матча 12 августа 2022
Сарпсборг 08
12.08.2022, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 4
Завершен
Буде-Глимт
77'
Т. Хайнц
39'
У. Ветлесен
45'
А. Пеллегрино
65'
Л. Салвесен
84'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Желтая карточка
M. Odegaard
90'
90'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Э. Хаген
86'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
85'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
84'
ГОЛ! 1:4!
А. Пеллегрино
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Т. Хайнц
80'
ГОЛ! 1:3!
Т. Хайнц
Пас отдал
А. Салетрос
77'
74'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Мвука
74'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
Б. Вембангомо
Желтая карточка
Т. Хайнц
73'
Желтая карточка
Э. Вихне
70'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Г. Энгвалль
68'
Замена
М. Майгаард
️️️️
С. Тибблинг
68'
Замена
С. Скалевик
️️️️
В. Торп
67'
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Салвесен
Пас отдал
Д. Мвука
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
39'
ГОЛ! 0:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
Д. Мвука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
5-1-5
17
Солтведт
29
Торп
11
Тибблинг
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
32
Вихне
9
Энгвалль
5
4
Утвик
34
4-3-2-1
1
Лунд
5
Вембангомо
38
Амундсен
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
15
Салвесен
9
Энгвалль
10
Молинс
10
Молинс
9
Энгвалль
11
Тибблинг
20
Майгаард
20
Майгаард
11
Тибблинг
14
Хайнц
7
7
14
Хайнц
29
Торп
15
Скалевик
15
Скалевик
29
Торп
5
Вембангомо
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
5
Вембангомо
18
Хаген
18
Ветти
18
Ветти
18
Хаген
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Мвука
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Мвука
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Буде-Глимт
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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